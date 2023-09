Roland Schuller: Von der Baubranche in den Vertrieb gewechselt

Die enge Verbindung zu Italien entstand bei Roland Schuller bereits in der Kindheit: "Mit Familienurlauben am Hausmeisterstrand in Bibione bin ich groß geworden", sagt der 57-Jährige. Wenn er heute nach Italien fährt, ist es aber meistens beruflich bedingt: Etwa 20-mal pro Jahr holt er mit einem großen Transporter von seinen Partnerbetrieben in den Regionen Friaul und Venetien die Ware ab, die er in Österreich unter anderem über seinen Onlineshop verkauft.