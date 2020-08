Vier Zimmererlehrlinge haben in diesem Sommer bei Holzbaumeister Christian Buchner in Unterweißenbach begonnen. Damit kann der Unternehmer durchatmen: Er hat seine neuen Auszubildenden an Bord. Das können nicht alle Firmen behaupten. Denn aktuell ist noch außergewöhnlich viel Bewegung im Lehrlingsmarkt.