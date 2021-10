"Elektrische Heizungssysteme haben immer noch ein schlechtes Image", sagt Gerhard Rimpler. Dabei gebe es auch die Möglichkeit, ein Haus mit Strom sauber zu heizen, Warmwasser zu erzeugen und dabei Kosten zu sparen. Rimpler ist Geschäftsführer der Firma "my-PV" in Neuzeug bei Steyr mit 31 Mitarbeitern. Heuer wurden zwei Millionen Euro in ein neues Firmengebäude in Holzbauweise investiert. Vor kurzem fand die Eröffnung des solar-elektrischen Gebäudes statt.