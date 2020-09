OÖNachrichten: Die Arbeitslosigkeit in Oberösterreich hat sich im August gegenüber Juli leicht reduziert. Sind wir über dem Berg? Achleitner: Jeder Arbeitslose ist einer zu viel, aber wir dürfen jetzt mit Vorsicht, aber Zuversicht in die Zukunft gehen. Wir rechnen im Winterhalbjahr schon noch mit steigender Arbeitslosigkeit. Doch trotz Corona-Krise haben wir in Oberösterreich von Jänner bis August über das AMS durch aktive Vermittlungsarbeit wieder 55.000 Arbeitslose in Arbeitsverhältnisse