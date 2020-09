OÖNachrichten: Sie waren zehn Jahre Bürgermeister von Meggenhofen, jetzt sind Sie zehn Jahre Landesrat. Wo sehen Sie sich in zehn Jahren, wenn Sie 65 sind? Max Hiegelsberger: In der Politik weiß man nie genau, wo man landen wird. Aber ich werde garantiert irgendwo in Funktionen stehen. Von dem gehe ich aus. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe sinkt stetig. 2010 gab es 173.000 landwirtschaftliche Betriebe, jetzt sind es 160.000? Ist die Landespolitik da hilflos? Dass es permanent