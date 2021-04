Es ist ein Warten auf die ersten Schritte: Die Belegschaft von MAN in Steyr will, dass die Konzernleitung wieder an den Verhandlungstisch lädt, wie Angestelltenbetriebsrat Thomas Kutsam bestätigt. Investor Siegfried Wolf will nicht nachbessern und wartet darauf, dass seinem Konzept doch noch näher getreten wird, vielleicht mit Unterstützung der öffentlichen Hand. Beim Land Oberösterreich und auf Ebene des Arbeitsministeriums steht man zwar bereit, zu unterstützen.