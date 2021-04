Dass die Bundes-SPÖ zuletzt auf die Idee gekommen ist, der Staat möge sich mit bis zu 20 Prozent an MAN in Steyr beteiligen, war zwar weder durchdacht noch sinnvoll, aber so abwegig auch wieder nicht. Denn in der gesamten Diskussion mischen im Hintergrund auch Staaten und (ehemalige) Politiker mit.