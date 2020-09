"Das wäre eine Katastrophe für den Standort. Das Werk ist einer der traditionsreichsten Industriebetriebe des Landes. Da ginge auch ein Stück Industriegeschichte verloren", sagt Rudolf Mark zur drohenden Schließung des MAN-Standorts in Steyr. Der Unternehmer ist Sprecher des Automobilclusters in Oberösterreich, in dem die Betriebe der heimischen Zulieferbranche gebündelt sind.