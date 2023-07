Laute Baufahrzeuge werden in leiser Umgebung getestet

Die nachlassende Konjunktur, die vor allem in baunahen Branchen zu spüren ist, wird im Wacker-Neuson-Werk in Hörsching dazu führen, dass die vorgenommenen Umsatzziele in diesem Jahr nicht ganz erreicht werden. Wachstum gebe es dennoch, betont Geschäftsführer Stefan Bogner. Konzernweit hat der in München angesiedelte Maschinenspezialist seine Umsatz- und Gewinnprognosen jüngst erhöht.