Kuchen im Glas: Immer auf Besuch vorbereitet

",Selbst und ständig‘ ist nicht nur ein Spruch", sagt Elisabeth Bauer. Die Innviertlerin ist seit Mai 2020 mit ihren selbstgebackenen Kuchen als Einzelunternehmerin tätig. "Mein Risiko war nicht so groß, weil ich keine großen Summen investieren musste. Ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach", sagt die 40-Jährige. Die Leidenschaft für das Backen entwickelte sie erst nach dem Umzug in das eigene Haus in Taufkirchen an der Pram.