Nicht nach wie geplant drei, sondern schon nach zweieinhalb Stunden endete am Mittwochvormittag die Sitzung der Staatlichen Wirtschaftskommission, die Fakten über das zur Disposition stehende MAN-Werk in Steyr offenlegen sollte. Der deutsche Konzern hatte nur einen Anwalt zur Sitzung in die Linzer Redoutensäle geschickt, dazu kam die Geschäftsführung des Standorts Steyr mit Dietmar Klein, Artur Szewernoha und Karl-Heinz Rauscher.