Fahrradspezialist WSF will Produktion in Österreich vervierfachen

Mountainbikes, Klappräder, E-Bikes, Rennräder und seit neuestem auch E-Scooter: 25.000 Zweiräder (und alles, was in Größe und Funktionsweise damit vergleichbar ist) werden jährlich bei WSF in Regau zusammengebaut. "Die Fahrradhersteller bauen ihre Produkte entweder selber zusammen, lassen in Asien fertigen oder bedienen sich eines Montagedienstleisters in Europa", sagt Alexander Schnöll: Er hat 2020 mit Roland Wallmannsberger den Montagedienstleister WSF gegründet: 47 Mitarbeiter sind