Im ganzen Land wurde am vergangenen Sonntag Erntedank gefeiert – und doch landen jährlich Tausende Tonnen Lebensmittel im Müll. Gestern fand zu dem Thema ein Runder Tisch mit Kanzlerin Brigitte Bierlein in Wien statt. Gemüse, das gekauft und dann doch nicht benötigt wird; die Semmerl, die den Kunden nicht mehr resch genug sind. Oder die Reste eines üppigen Hotel-Buffets. „Mehr als 577.000 Tonnen Lebensmittel werden jährlich in Österreich weggeworfen“, sagt Gudrun Obersteiner.