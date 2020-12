Am 24. Jänner, also in rund vier Wochen, steht mit der Landwirtschaftskammerwahl die erste Wahl in Oberösterreich in diesem Jahr bevor. Das Umfeld ist nicht nur wegen Corona schwierig: Es gibt kaum eine Sparte, in der der Bauernstand nicht steigende Belastungen sowie Preisdruck bei den Produkten (etwa Schwein und Rind oder historisch tiefe Holzpreise) spürt.