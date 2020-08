Ein Corona-Ausbruch unter landwirtschaftlichen Saisonarbeitern hat die bayerische Gemeinde Mamming fest im Griff. 231 Erntehelfer sind auf einem Agrar-Großbetrieb im 3000-Einwohner-Ort positiv auf das Virus getestet worden. Dazu kommt, dass sich auch 166 Mitarbeiter der Mamminger Konservenfabrik mit dem Virus angesteckt haben – ein schwerer Schlag für die Landwirtschaft in ganz Niederbayern.

Das Unternehmen stellt alle möglichen Gemüse- und Sauerkonserven her und zählt laut Branchenkennern zu den größten in Deutschland. Die Produktion – derzeit ist Gurkenernte – steht still. Oberösterreichs Landwirte verfolgen die Lage hinter der Grenze naturgemäß aufmerksam. Mit der Größe der Betriebe können sie nicht mithalten, Sorgen sind sehr wohl da. Auch das hat mit Corona und den Arbeitskräften zu tun.

Zur Erinnerung: Im Mai ließen die Bauern 500 Helfer auf eigene Kosten aus Drittstaaten (Ukraine, Kosovo) einfliegen, um die Arbeit auf den Feldern bewältigen zu können. Dringend benötigte Kräfte aus EU-Staaten – oft Stammkräfte etwa aus Polen oder der Slowakei – hatten zuvor wegen des Shutdowns nicht einreisen dürfen. "Diese Menschen kommen auch jetzt teilweise noch nicht. Aus Angst, dass sie vielleicht nicht mehr heimreisen dürfen und weil sie auch nicht mehr den ganz großen Druck haben, in Österreich zusätzliches Geld zu verdienen", sagt Stefan Hamedinger, Sprecher der Obst- und Gemüsebauern.

Seine Forderung: "Das Ministerium muss uns für das kommende Jahr mindestens 250 Kontingentplätze mehr für Drittstaatenangehörige zugestehen." Heuer waren es rund 1200. Laut Hamedinger zu wenig: "Wir haben heuer große Ausfälle wegen des Frosts gehabt. Hätte es eine nur halbwegs normale Ernte bei Marillen, Kirschen oder Erdbeeren gegeben, wären wir mit den eingesetzten Saisonkräften nicht ausgekommen."

Er wiederholt außerdem eine langjährige Forderung des oberösterreichischen Gemüsebauverbandes: "Mit einem zusätzlichen Kontingent für 250 Asylwerber als Arbeitskräfte, also insgesamt 500, wäre uns geholfen." Wobei Hamedinger einmal mehr betont, wie hart und anstrengend diese Arbeit sei: "Erntehelfer ist die falsche Bezeichnung für den Job. Das klingt nach Idylle und Freiwilligkeit. Das ist eine körperlich anstrengende Arbeit."

Coronafälle unter den oberösterreichischen Saisonkräften – außer vier bei der Flugzeug-Ankunft – habe es keine mehr gegeben. "Insofern hat sich das Einfliegenlassen bewährt, auch wenn es teurer als eine individuelle Anreise gekommen ist. So konnten aber alle Kräfte kontrolliert werden."

Gurkerlernte zieht sich

Bis Ende Juli hatten die Bauern erst 35 Prozent der Vertragsmenge bei den Gurken ernten können. Der Grund: Die Nächte waren zu kühl, das macht sich beim Wachstum bemerkbar. Die Verlängerung der Erntesaison bis Mitte September wird wohl nicht ausbleiben. Die Rohware wird dringend gebraucht, da Lagerbestände der Verarbeiter, etwa von Efko, fast aufgebraucht sind. Gurkerl waren im März, zu Zeiten der Hamsterkäufe, besonders gefragt.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at