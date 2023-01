In zwei Wochen feiert Rudolf Czapek seinen 58. Geburtstag. Möglicherweise in Sizilien, mit Sicherheit stößt er mit einem Chardonnay aus seinem eigenen Weingut an. Weinbauer ist bereits der mindestens fünfte Karriereschritt des gebürtigen Mühlviertlers, der sein Vermögen mit Aluminiumzäunen erwirtschaftet hat.