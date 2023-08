Mit 1. September, also kommende Woche, beginnt in den meisten oberösterreichischen Betrieben das neue Lehrjahr. Tausende Jugendliche starten in einen ganz neuen Lebensabschnitt. Vier neue Auszubildende sind es zum Beispiel beim Wellpappenrohpapierhersteller Smurfit Kappa in Ansfelden.