Die rund 700 Aussteller der Rieder Messe freuten sich am gestrigen Tag über guten Besuch und der immer wiederkehrenden Frage: "Was gibt es Neues auf dem Agrarsektor?" Ein OÖN-Rundgang. Wie immer ein beliebter Spielplatz für Technikinteressierte: die Ausstellungsfläche mit den Traktoren. Steyr Case rückt erstmals auf der Messe den "Expert" ins Rampenlicht. "Ein leistungsstarker Traktor in kompakter Größe mit hohem Komfort", sagt August Schönhuber von Steyr Case.