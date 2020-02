Die Nachricht von der bevorstehenden Insolvenz von Wick Fenster & Sonnenschutz kommt für Insider nicht unerwartet. Der Fenstermarkt in Österreich ist sehr umkämpft, besonders eng ist das Match in Oberösterreich, wo vier der sechs größten Fensterhersteller ihren Sitz haben – siehe Grafik oben. Der Knackpunkt, ob es sich am Ende ausgehe, sei das richtige Kalkulieren von aufwändigen Großprojekten, heißt es aus der Branche.