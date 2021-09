Biohort bringt mit dem dritten Werk die Saat für weiteres Wachstum aus

"Seit 2008 tue ich nichts anderes als bauen", erzählt Josef Priglinger, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Biohort, beim Rundgang auf seiner aktuellsten Baustelle. Biohort errichtet sein drittes Werk in Oberösterreich – nach Neufelden und Herzogsdorf diesmal in Drautendorf im Gemeindegebiet Niederwaldkirchen im Mühlviertel. 60 Millionen Euro werden dort investiert. Wenn das Werk im kommenden Jahr in Betrieb geht, soll der Stammsitz in Neufelden erneuert werden. Innerhalb von zehn Jahren wird das Familienunternehmen dann rund 150 Millionen Euro, finanziert aus dem Cash-flow, in Oberösterreich investiert haben.

Die rege Bautätigkeit wird durch das rasante Wachstum des Unternehmens flankiert, das den Geräteschuppen im Garten quasi neu erfunden hat. Im Coronajahr 2020 stieg der Umsatz um 40 Prozent auf 108 Millionen Euro. Heuer beträgt das Plus weitere 50 Prozent auf 160 Millionen Euro Jahresumsatz. Freilich ist die Steigerung mengen- und preisgetrieben: Die Stahlbleche, aus denen die Gerätehäuser, Gartenboxen und Hochbeetverkleidungen hergestellt werden, haben sich wie alle Rohstoffe in den vergangenen Monaten massiv verteuert: "Die Blechpreise haben sich verdoppelt", sagt Josef Priglinger, der Sohn Maximilian vor drei Jahren in die Geschäftsführung geholt hat.

Die Nachfrage nach den Biohort-Produkten sei anhaltend hoch. Das ist nicht nur eine Folge der Coronakrise. "Wir waren durchgehend lieferfähig, während Ware aus Fernost nicht angekommen ist", sagt Maximilian Priglinger. Der Grund dafür seien die regionalen und entsprechend kurzen Lieferketten. Die Bleche kommen beispielsweise von der Voestalpine.

Vertrieben werden die Biohort-Produkte über den Fachhandel ebenso wie über Bau- und Möbelmärkte. Die Auslieferung erfolgt direkt vom Werk. Daher ist das Herzstück des neuen Standorts eines der größten Hochregalläger Oberösterreichs. 200 neue Arbeitsplätze werden am Standort entstehen, die Personalsuche im personell ausgetrockneten Bezirk Rohrbach ist eine Herausforderung. Das Familienunternehmen gehört mit 455 Beschäftigten zu den großen Arbeitgebern in der Region. "Die fleißigen Mühlviertler sind unser Erfolgsgeheimnis."

Während die Bauarbeiten zügig voranschreiten, machen sich Vater und Sohn Gedanken über neue Absatzmärkte. Maximilian Priglinger zieht es in Richtung USA, Vater Josef tüftelt an neuen Produkten: Er will den stark wachsenden Fahrradmarkt mit seinen Fahrrad-Garagen erobern. Die Arbeit droht also nicht auszugehen.