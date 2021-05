Bericht: Greiner will belgischen Schaumstoffproduzent Recticel kaufen

Recticel notiert an der Börse in Brüssel und hat einen Marktwert von 844 Mio. Euro. Die Aktien waren am Freitag vom Handel ausgesetzt, ebenso die vom größten Recticel-Aktionär Cie du Bois Sauvage.

Eine Vereinbarung mit dem größten Aktionär über einen 27-Prozent-Anteil habe Greiner bereits in der Tasche, berichtet der Finanznachrichtendienst unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertrauten Person. Nun prüfe Greiner ein Angebot an die anderen Anteilseigner.

Vertreter von Greiner, Cie Du Bois Sauvage und Recticel reagierten nicht sofort auf Bloombergs Anfragen. Gegenüber der APA wollte Greiner den Bericht am Freitagnachmittag zunächst nicht kommentieren.

Greiner und Recticel arbeiten bereits seit Jahrzehnten zusammen. Sie gründeten 1992 ein Joint Venture namens Eurofoam, das Schaumstoffe aus Polyurethan herstellt. Greiner übernahm vergangenes Jahr den Recticel-Anteil in dem gemeinsamen Unternehmen.

Die Schaumstoffe von Recticel werden für eine breite Produktpalette von Matratzen bis hin zu Autoteilen verwendet. Das Unternehmen war auch in der Vergangenheit schon ein Übernahmeziel.