Bei Molin aus Wels zieht bald die Tochter die Fäden

40 Jahre nach der Gründung (das Jubiläum wird im Mai gefeiert) und 35 Jahre nach der Übernahme durch Peter Zauner übernimmt bei Molin in Wels eine Frau das Ruder: Miriam Zauner-Brutter, Zauners Tochter, derzeit Leiterin von Marketing und Controlling und eine von vier Prokuristen, wird die Geschäfte übernehmen. Peter Zauner übergibt den Spezialisten für Heizung, Kühlung, Lüftung und Sanitär in den kommenden drei Jahren sukzessive, bleibt aber in beratender Funktion an Bord.