Egal ob Gewürzmischungen, Saucen oder Marinaden: Seit neun Jahrzehnten ist das Familienunternehmen Almi in der internationalen Lebensmittelindustrie fest verankert. "Es gibt so gut wie kein Land in Europa und in den ehemaligen GUS-Staaten, in denen wir nicht mit eigenen Verkäufern vertreten sind", sagt Geschäftsführer und Eigentümer Alexander Mittermayr. Weiteres Wachstum ist geplant. Gestern folgte der Spatenstich zum Um- und Ausbau des Firmensitzes in Oftering (Bezirk Linz-Land).