40 Wochen Wartezeit für Drähte, zwei Jahre für Chips

Gestern fand in Wels der Spatenstich für die neue Lehrwerkstätte und den Werkzeugbau der Trodat statt. Vier Millionen Euro werden auf dem Areal investiert, auf dem früher die Villa des Firmengründers Walter Just stand. Weitere sieben Millionen Euro fließen in die Verdoppelung der Kapazitäten in China. Das Familienunternehmen, das auf die Erzeugung von Stempeln und Lasermaschinen spezialisiert ist, ist klar auf Wachstum ausgerichtet.