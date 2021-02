"Und wir wollen weiter wachsen", sagt Stefan Pierer im OÖN-Gespräch. Vor 30 Jahren hat er die Mattighofener übernommen – ein Unternehmen, das damals mehr als 70 Millionen Euro Schulden hatte und Pleite ging. Motorräder und Fahrräder werden in Mattighofen in der von den Ingenieuren Kronreif und Trunkenpolz (daher der Name KTM) gegründeten Firma schon seit den 1950ern gebaut. Auch Krisen gab es immer wieder, 1991 kam die größte: KTM wurde nach dem Konkurs von den Banken filetiert, die