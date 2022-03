Wirtschaftskammer stellt CO2-Bepreisung infrage

Am 1. Juli 2022 soll in Österreich planmäßig die Bepreisung von CO2 starten: Der Umstieg auf erneuerbare Energieträger soll beschleunigt werden. Treibstoffe, Heizöl und Gas werden noch teurer. Der Einstieg beträgt 30 Euro je Tonne, er steigt bis 2025 auf 55 Euro. So lautet der Fahrplan der Regierung: Im Zuge des Kriegs in der Ukraine werden nun aber Stimmen nach einer Planänderung laut.