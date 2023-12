Wirtschaftsfaktor Weihnachtsfeier: "Gibt es keine, ist der Betrieb leer"

Ob Kleinbetrieb oder Konzern: Weihnachtsfeiern gehören in so gut wie allen heimischen Unternehmen dazu – vor allem, nachdem 2020 und 2021 coronabedingt fast alle Feiern ausgefallen bzw. in die virtuelle Welt verlagert worden sind. Gasthäuser und Caterer sind gut gebucht, wie ein Rundruf zeigt. Allerdings machen die Unternehmen aufgrund gestiegener Kosten zum Teil Abstriche.