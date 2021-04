Oberösterreichs Grüne haben am Freitag, wie angekündigt, ihr Industrieprogramm vorgestellt. Die Industriellenvereinigung nimmt "dies wohlwollend zur Kenntnis" und zählt in einer Aussendung alles auf, was die Grünen beachten müssten. Im Gespräch mit den OÖNachrichten sagt Grünen-Chef Stefan Kaineder, wie er sich eine Partnerschaft mit der Industrie vorstellt.