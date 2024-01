Baubranche: "Wir dürfen nicht in Schockstarre verfallen"

Ein Bautag in der Baukrise: Beim traditionellen Treffen der oberösterreichischen Baubranche in Linz tauschten sich am Dienstagabend rund 250 Unternehmer und Manager aus. Neben den Problemen im privaten Wohnbau ging es manchmal auch um die Abfahrtskrise der österreichischen Skirennläufer. Passend dazu hielt der frühere Rennläufer und jetzige TV-Moderator Armin Assinger einen Vortrag über Motivation und das Aufstehen nach Niederlagen.