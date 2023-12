Wieso man Aktien an der kleinen, feinen Wiener Börse kaufen soll

Warum man Aktien kaufen soll? "Aktien schlagen alles", sagt Christoph Boschan, der Vorstandsvorsitzende der Wiener Börse. Der gebürtige Deutsche übt sich nicht nur in Berufs-Zweckoptimismus, sondern brachte zum Geldtag der OÖNachrichten auch Zahlen mit. So würde der ATX (Austrian Traded Index) der 20 größten österreichischen in Wien börsenotierten Unternehmen eine stabile Rendite von sechs bis sieben Prozent pro Jahr erbringen.