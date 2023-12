Wie Zeus der Zement- und Stahlindustrie den Rücken stärkt

Was eint den Göttervater der griechischen Mythologie mit Oberösterreichs Industriebetrieben und der Johannes Kepler Universität? Ziemlich viel, wenn es nach einem millionenschweren Forschungsprojekt geht. Zeus heißt ein auf vier Jahre angelegtes und mit 16,8 Millionen Euro dotiertes Projekt, das seinen Schwerpunkt in Oberösterreich hat. Der Name leitet sich von Zero Emissions throUgh Sectorcoupling ab. Details dazu gab die JKU heute, Mittwoch, bekannt. Ziel ist es, Kohlendioxid in