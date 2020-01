Ein Budget sei in Zahlen gegossene Politik, heißt es. Daher ist es aufschlussreich, was ÖVP und Grüne zum Thema Budget, Steuern und Finanzierung ihrer Politik zu sagen haben. Neben einigen Stehsätzen, die in jedem Regierungsprogramm zu finden sind, findet sich etwas, das die VP mit ihrem alten Koalitionspartner FP bereits vereinbart hat: eine Senkung der Steuerlast: Die Lohnsteuersätze sollen von 25 auf 20, von 35 auf 25 und von 42 auf 40 Prozent gesenkt werden.