Wie Sport 2000 der Neustart gelingen will

Hinter Sport2000-Vorstandschef Holger Schwarting liegen intensive und turbulente Monate. Im Juli 2023 meldete mit Zentrasport die Einkaufsgenossenschaft des Sporthändlers mit Zentrale in Ohlsdorf Insolvenz an. Das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung wurde nach drei Monaten abgeschlossen, mit 53 statt ursprünglich vorgesehenen 60 Prozent Quote für die Gläubiger.