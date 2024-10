Wie sinnvoll ist es, CO2 einzufangen und zu speichern?

Es klingt bestechend einfach: CO2 – das Klima-Übel schlechthin – einfangen und wegsperren. Problem gelöst? Wenn von Klimaschutz und der Reduktion von Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Atmosphäre die Rede ist, taucht häufig ein Begriff auf: CO2-Speicherung oder CCS, Carbon (Kohlenstoff) Capture (Abscheidung) and Storage (Speicherung). Diese Technologie funktioniert, ist in Österreich (noch) verboten, wird aber alle fünf Jahre auf Einführung geprüft.