250.000 Besucher konnten im Österreich-Pavillon auf dem Gelände der Expo Dubai seit 1. Oktober begrüßt werden. Gestern, Freitag, war Österreich-Tag, also der Tag, an dem das jeweilige Gastland sich vor dem Gastgeber prominent präsentiert. Aus diesem Grund ist "die größte Wirtschaftsdelegation seit langem" – so Wirtschaftskammer-Vizepräsident Richard Schenz – in die Emirate gereist. 140 Unternehmen sind vertreten. Borealis hat zu Beginn der Woche die Erweiterung seiner