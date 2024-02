Wie sehr und wie lange ist Österreich noch von russischem Gas abhängig?

Österreichs Energieversorger wurden am Montag von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf dem falschen Fuß erwischt. Weil die Entwicklung beim Import von russischem Erdgas in die falsche Richtung gehe, kündigte die Ministerin gesetzliche Maßnahmen an. Diese sollen Versorger verpflichten, vermehrt Gas aus nicht-russischen Quellen zu kaufen. Anlass: Im Dezember ist der Anteil Russlands wieder auf 98 Prozent nach oben geschossen.