Wenige Tage vor dem Treffen der 20 größten Wirtschaftsnationen der Welt auf dem G20-Gipfel am 15. und 16. November in Indonesien geben sich westliche Politiker in Südasien die Türklinke in die Hand. Österreichs Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher ist in Jakarta, Singapur und Thailand, um die Wirtschaftsbeziehungen zu stärken.