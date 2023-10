Wie KI zur Bereicherung für uns alle werden kann

"Wer verwendet ChatGPT?" Als Martin Dörsch diese Frage an seine Zuhörerinnen und Zuhörer bei den Digital Days richtete, gingen im Publikum zahlreiche Hände in die Höhe. "Und wer verwendet ChatGPT so, dass es einem wirklich etwas bringt?" Schmunzeln im Publikum – und schon gingen viele Hände wieder nach unten.