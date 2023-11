Wie junge Abbrecher dem Bildungssystem erhalten bleiben können

Schwierigkeiten in der Schule, schlechte Leistungen, gesundheitliche Probleme, Alkohol, Drogen, Gewalt und Aggression: Diese Faktoren erhöhten das Risiko für junge Menschen, die Schule abzubrechen oder aus einer Ausbildung auszusteigen, sagt Christoph Weber, Professor für empirische Bildungsforschung an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich in Linz. "Zu diesen Faktoren weiß man viel, und es gibt auch Studien.