Bild: (hello again)

Die Coronakrise hat dem auf Kundenbindung spezialisierten Start-up "hello again" Auftrieb verliehen. "Unternehmen haben gemerkt, wie wichtig Stammkunden in so einer schwierigen Zeit sind", sagt Franz Tretter, Gründer und Geschäftsführer des Leondinger Unternehmens. Die Digitalbranche sei ein Markt, der trotz Corona wachse. Davon habe "hello again" profitiert.