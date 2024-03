"Man merkt, dass viele Firmen derzeit beim Marketingbudget sparen. Sie konzentrieren sich auf ihre Bestandskunden, und das kommt uns zugute", sagt Franz Tretter. Die von ihm gegründete und geführte Leondinger Softwarefirma hello again vernetzt mehr als 800 Unternehmen in 25 Ländern mit mehr als 7,5 Millionen Nutzern.