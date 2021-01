Der Verkehr und das Internet brechen sofort zusammen. Und schon in den ersten Stunden entstehen große Sachschäden. Spätestens nach einem Tag wird es richtig ungemütlich. Helfer und Einsatzkräfte sind bald überfordert. "Das Chaos kommt schneller, als die meisten befürchten." So beschreiben Maik Poetzsch und seine Co-Autoren die Folgen eines großflächigen Stromausfalls in ihrem Report für den Deutschen Bundestag, über den auch das Land Oberösterreich bereits ausführlich diskutiert hat.