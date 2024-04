"Wir sind sehr solide aufgestellt." So beschreibt Geschäftsführer und Alleineigentümer Georg Resch die Lage bei der Großbäckerei, die er in vierter Generation führt. Resch&Frisch mit Zentrale in Gunskirchen hat die Einschnitte während der Pandemie fast verdaut und befindet sich wieder auf Wachstumskurs.