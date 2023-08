Sieben Filialen hat die Traditionsmetzgerei Zellinger mit Sitz in Steyr bis vor kurzem noch betrieben: Bald werden es nur noch fünf sein. Eines der zwei Geschäfte in Steyr wurde Ende Mai geschlossen, nun sperrt auch eine der Filialen in Wels zu. Zellinger gehört zum Fleischverarbeiter Gourmetfein mit Sitz in Michaelnbach.