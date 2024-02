Energie sparen: "Wer nicht investiert, ist selber schuld"

Bis zu 100 Prozent Förderung für eine Holzheizung oder Wärmepumpe gibt es für Haushalte mit niedrigem Einkommen. Photovoltaikanlagen sind seit 1. Jänner von der Mehrwertsteuer befreit – "es gab noch nie so hohe Förderungen, es herrscht Aufbruchstimmung in der Branche", sagte Ernst Hutterer von der Vereinigung Österreichischer Kessel- und Heizungsindustrie am Freitag beim Auftakt zur WeBuild Energiesparmesse Wels 2024.