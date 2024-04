Wer ist wie arm dran? Die zwei Seiten der sozialen Gerechtigkeit

Ist es eine wenig erfreuliche oder eine dramatische Nachricht? 1,3 Millionen Menschen in Österreich seien armutsgefährdet, ist das Ergebnis des diese Woche veröffentlichten Sozialberichts. Hat sich die Situation verbessert, oder sind wir ärmer geworden? Und wie sieht es mit dem sozialen Ausgleich in Österreich aus? Es gibt kaum so viele Statistiken in anderen Bereichen wie für Einkommen und Vermögen.