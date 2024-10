Rund 28.000 landwirtschaftliche Betriebe gibt es in Oberösterreich, 35 Prozent werden von Frauen geführt. Ein Wert, der in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Ihre Leistungen stehen heute am "Weltlandfrauentag" im Fokus. Weiter unten werden, stellvertretend für zahlreiche weitere, vier Landwirtinnen vorgestellt.