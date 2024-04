Würde die Welt so verschwenderisch mit Rohstoffen umgehen wie Österreich, wäre laut dem Global Footprint Network der heurige "Welterschöpfungstag" schon am 7. April. Am Sonntag haben die Österreicher bereits alle Ressourcen verbraucht, die die Erde in einem Jahr für unser Land zur Verfügung stellen kann.