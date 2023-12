Weltbodentag: Wie können wir den Bodenverbrauch eindämmen?

Anlässlich des "Internationalen Weltbodentags" am Dienstag kochte die Debatte um die Versiegelung und den Bodenverbrauch in Österreich wieder hoch. Im Zentrum steht derzeit das politische Ziel, maximal 2,5 Hektar täglich an Boden zu verbrauchen – das um ein Vielfaches verfehlt wird. Vizekanzler Werner Kogler rief "manche Länder, Städte und Gemeinden" auf, diesbezügliche "Blockaden aufzulösen".