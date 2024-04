Welche Knoten das heimische Stromnetz blockieren

Der gestrige Dienstag war durchaus symbolträchtig für die Energiewende. In der Gemeinde Zwentendorf wurde eine riesige Photovoltaikanlage in Betrieb genommen, die 7700 Haushalte mit Strom versorgen kann. Und zwar am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks, das vor fünf Jahren seinen Betrieb eingestellt hat. Daneben spricht für sich, dass in der Gemeinde, in der ein nie in Betrieb genommenes Atomkraftwerk steht, aus Müll Strom und Fernwärme erzeugt wird.